Já viu as tatuagens de Mourinho?

O treinador português registou no seu braço direito as competições europeias que venceu. Mourinho é detentor de duas Ligas dos Campeões, duas Ligas Europa e uma Liga Conferência.

O treinador revelou as suas vitórias na sua página de Instagram, onde publicou a imagem com o braço tatuado. Mourinho venceu na época passada a primeira edição da Liga Conferência, tornando-se o primeiro treinador a vencer as três competições europeias.

José Mourinho venceu primeiramente uma Liga Europa, na altura chamada de Taça Uefa, com o Porto em 2002/03. Na época seguinte, pelo mesmo clube, venceu a sua primeira Liga dos Campeões, troféu que só voltou a vencer no Inter de Milão em 2009/10. A Liga Europa seguinte foi vencida com o Manchester United em 2016/17, sendo dos poucos troféus que o clube inglês ainda não tinha.

#portugalpositivo