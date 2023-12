Já viu as 5 toneladas na rotunda da Trapicheira?

Inserido na programação natalícia proporcionada por Valença até ao próximo dia 7 de janeiro, o presépio de troncos volta a marcar presença na rotunda da Trapicheira. Com 5 toneladas, volta a ser um dos grandes ícones de Valença este Natal.

O presépio, com uma altura média de 2,5 metros, 5 toneladas e oito peças, é um dos grandes atrativos da exposição coletiva de presépios e da “Valença é Natal 2023”.

As oito figuras representam o menino Jesus, Nossa Senhora, São José, os Reis Magos, o burro e a vaca, no Largo da Trapicheira, em plena área central da cidade. As peças estão esculpidas em madeira de plátano, a moto-serra, pela mão do artista plástico António Nunes.

Mesmo ao lado, a maior estrela-guia de Portugal, uma imponente estrutura metálica, com 12 metros de diâmetro, toda iluminada, serve de pano de fundo ao presépio.

Até 7 de janeiro, a mostra coletiva de presépios, que reproduz a cena do nascimento de Jesus, completa-se com mais 20 instalações artísticas, na avenida dos Combatentes, criadas pelos movimentos associativos valencianos.

Desta programação natalícia destacam-se ainda, a passagem de ano, a cavalgata internacional de reis e a iluminação artística.