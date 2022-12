Já vai no Batalha outra vez

O Ministro da Cultura Pedro Adão e Silva inaugurou esta sexta-feira o novo Batalha Centro de Cinema. E agradeceu a visão do autarca Rui Moreira, “um presidente que é vereador de Cultura” e que “é um exemplo para o país”. Diretor artístico Guilherme Blanc também se comove e fala no “princípio do futuro”.

“É uma experiência holística”, disse, já em cima do palco, minutos antes da inauguração do Batalha Centro de Cinema, a cinemateca do futuro do Porto que hoje, sexta-feira, abriu ao público com casa cheia e emocionada, o seu diretor artístico Guilherme Blanc. Holística, isto é, que concebe a realidade como um todo, com uma doutrina que destaca e acentua o que é vital: a prioridade do todo sobre as partes que o constituem.

É isso “o nosso Batalha”, vincou Blanc atrás do púlpito do palco da sala 1, sala quentinha, fofa, cheia como um ovo, a cheirar a verniz e a novo. “É um projeto de comunidade, é um projeto em rede, com calor social, comunal e que é para todos os públicos”. É “um património que é memória e é ideia de futuro”. E continuou: “Hoje é o primeiro dia do resto da vida do Batalha, hoje é o princípio do futuro”, aventou Guilherme Blanc, que depois admitiu: “Estou muito feliz, muito entusiasmado, muito emocionado”.

Esta sala deu origem a “vai no Batalha”, uma expressão típica do Porto, que faz referência ao antigo cinema. Dizer que algo vai no Batalha, é o mesmo que dizer que é um filme, que não é verdade.