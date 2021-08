Já tem o Passaporte Douro?

Descubra e viva uma experiência única!” é o slogan do Passaporte Douro, o projeto inédito que a CIMDOURO desenvolveu para promover turisticamente os 19 concelhos que a constituem. Passaporte Douro é a ação que visa mostrar o Douro nas suas diferenças e nas suas riquezas, que elege a monumentalidade, a cultura e as gentes como o mais importante desta imensa região de patrimónios da humanidade e de incomensurável potencial no País e no Mundo. É igualmente uma iniciativa que visa impulsionar o turismo no Douro depois do longo período de quase estagnação provocado pela pandemia da Covid-19.

O Passaporte Douro está disponível em todas as lojas interativas dos 19 municípios que integram a CIMDOURO.

Contando com parcerias do Instituto do Vinho do Douro e Porto e do Turismo do Porto e Norte de Portugal, a CIMDOURO entende que estas entidades conferem uma dimensão extraordinária ao Passaporte Douro e redobram a certeza de sucesso que formula para o mesmo.

O Passaporte do Douro é um projeto que parte de uma ideia simples mas dinâmica e, essencialmente, muito prática. Ou seja, os visitantes do Douro podem obter nas lojas interativas de Turismo dos 19 municípios o Passaporte Douro, e iniciar a sua viagem à descoberta de 76 pontos de interesse nesta área geográfica de mais de 4 mil quilómetros quadrados que é a CIMDOURO.

À passagem por cada um dos pontos de interesse carimbam o Passaporte e quando completar a sua “viagem” pelo território da CIMDOURO o turista receberá um certificado de excelência e uma oferta exclusiva do Instituto do Vinho do Douro e Porto. Para auxiliar os visitantes, está disponível uma aplicação que contém vídeos promocionais dos pontos de interesse indicados por cada município.