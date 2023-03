Já se venderam três milhões de bilhetes para os Jogos de Paris

O treinador do Futebol Clube do Porto não fez a conferência de imprensa de antevisão do jogo desta sexta-feira com o Estoril. O técnico dos dragões optou, mais uma vez, pelo silêncio, na sequência da decisão, da semana passada, relacionada com uma nova queixa da Associação Profissional de Árbitros sobre o treinador.