Já se inscreveu no Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora?

A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, através do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, e a Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira, através da Invest Madeira, organiza o IIº Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora, que se realiza no Funchal, Madeira, nos dias 25 e 26 de julho de 2019.

Os Encontros dos Investidores da Diáspora permitem mobilizar um conjunto relevante de empreendedores portugueses e lusodescendentes no mundo facilitando parcerias de negócio.

Atendendo à dimensão e universalidade da diáspora madeirense, bem como à forte ligação afetiva das suas comunidades à Região Autónoma da Madeira, o Governo Regional atribui uma enorme importância aos investidores da diáspora, fomentando um aprofundamento das relações destes empresários com a Madeira e criando, desta forma, sinergias e redes de negócios em diversos setores da atividade.

O programa do evento será disponibilizado a breve trecho, sugerindo-se, desde já, que reserve as datas indicadas e faça a sua inscrição através do correio electrónico gaid@mne.gov.pt.