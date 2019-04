Já se inscreveu no Congresso Mundial de Redes da Diáspora Portuguesa?

O primeiro Congresso Mundial de Redes da Diáspora Portuguesa realiza-se no Porto, no Auditório OCC – Ordem dos Contabilistas Certificados, nos dias 13 e 14 de julho de 2019.

O objetivo desta iniciativa, promovida em parceria com a Câmara Municipal do Porto, é reunir e colocar em interação representantes e protagonistas das redes dos portugueses da diáspora, enquanto agentes particularmente ativos e reconhecidos quer na comunidade portuguesa em que se inserem, quer na sociedade do respetivo país de acolhimento, para proceder a uma reflexão alargada sobre o trabalho realizado até ao presente com as comunidades portuguesas e, sobretudo, debater perspetivas de colaboração futura.

“Pretende-se reforçar redes de contacto e o apoio mútuo dos vários grupos da diáspora em todas as suas geografias e formatos, agregados por áreas sociais, académicas ou profissionais, ou de natureza transversal, e a valorização do papel fulcral que têm estes Portugueses que estão no exterior, enquanto plataforma de promoção de Portugal nos países onde residem”, pode ler-se em comunicado da Secretaria de Estado das Comunidades.

“Esperamos que participe de uma forma geral, mas especialmente nas Redes do Associativismo que é o espaço que no congresso dedicamos ao movimento associativo português no mundo”, diz-se no mesmo documento, acrescentando que “a diáspora portuguesa transportou consigo desde sempre os modelos de associativismo portugueses para os países de acolhimento, replicando exatamente nos mesmos moldes nuns casos ou adaptando-se aos modelos locais noutros”.

O governo português considera que “exemplos de coletividades desportivas, e lúdicas onde o desporto a música e a cultura popular, existem em todo o mundo onde estejam portugueses, são o ponto de encontro das famílias nos seus momentos de lazer e onde procuram reproduzir os ambientes das suas origens. Mais recentemente formaram-se federações e confederações que dão a estes milhares de associações uma dimensão de rede cada vez mais estruturada” e destaca que “no setor social, deve-se referenciar a inspiração mutualista, ou o exemplo das misericórdias e associações filantrópicas. Pretende-se assim criar um espaço global para que os dirigentes associativos possam ter uma oportunidade de discutir, e exprimir as suas preocupações e visão, valorizando este setor e recolher contributos para futuro”.

A inscrição no congresso é gratuita. As despesas de transporte e alojamento estarão a cargo dos participantes. Se pretender participar, pode fazer a sua inscrição mediante envio de um e-mail para o endereço congressodiaspora@mne.pt com o seu nome, atividade ou função, associação e setor, país onde reside ou interage e contactos. Na mensagem por favor indique também se pretende usufruir do jantar de dia 13, oferecido pela CMPorto.

Veja mais detalhes aqui.