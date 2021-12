Já se chega a Vilar Formoso sempre em autoestrada

A cerimónia de abertura ao tráfego do troço final da A25 entre Vilar Formoso e a fronteira decorreu , no Nó de Vilar Formoso, e contou com a presença do Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado.

Com a entrada ao serviço deste lanço com 3,5 quilómetros, fica concluída a A25 em toda a sua extensão, ligando diretamente, através de autoestrada, o litoral do país, na zona do Porto de Aveiro, à fronteira com Espanha. Também hoje, em território espanhol, entrou ao serviço o troço da A-62, Autovía de Castilla, com 3,2 quilómetros, entre Fuentes de Oñoro e a A25, possibilitando a ligação rodoviária de Portugal à Europa integralmente em perfil de autoestrada.

A construção desta via entre o Nó de Vilar Formoso e a fronteira envolveu um investimento total de 14,9 milhões de euros, cofinanciado por fundos pela União Europeia, e a sua concretização assegura importantes ganhos ao nível da mobilidade e segurança rodoviária, em particular para o tráfego de longo curso de veículos pesados, que agora dispõem de uma infraestrutura mais eficiente, com melhores condições de comodidade e de segurança na ligação com a Europa. Recorde-se que é na fronteira em Vilar Formoso que existe o maior atravessamento rodoviário transfronteiriço de veículos pesados.

Também para a economia nacional decorrem benefícios significativos com o reforço da capacidade exportadora das empresas, através da redução dos tempos de percurso e, consequentemente, com a redução dos custos de transporte.