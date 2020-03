A Direção-Geral da Saúde informou, esta terça-feira à tarde, que foram confirmados mais dois casos positivos do novo coronavírus em Portugal.

Os dois novos doentes são um homem de 60 anos, internado no Hospital de São João, no Porto, e um homem de 37 anos no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Ambos testados e com resultado positivo ao Covid-19.

Estes dois doentes juntam-se aos dois que foram detetados no Porto na segunda-feira.