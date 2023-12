Já são conhecidos os vencedores do concurso literário “As minha férias…”

A edição do II concurso literário “As minhas férias” da AILD (Associação Internacional dos Lusodescendentes), em parceria com a Editora Leya e a rádio Arc-en-Ciel, teve como destino o Brasil.

“Esta edição levou quase 100 jovens autores a transportar-nos para o imaginário de fantásticas viagens escritas e descritas em português”, informa a AILD em comunicado enviado ao BOM DIA. “A descrição das paisagens e dos costumes brasileiros, do Rio de Janeiro à Amazónia, passando pela Bahia, deixaram-nos sem fôlego”, consideram os responsáveis pela organização, acrescentando que “a forte presença de textos denunciando a destruição dos ecossistemas, as desigualdades sociais e a discriminação racial foi uma surpresa e prova, por um lado, que estes jovens se preocupam com o futuro do planeta e com o bem-estar social, assim como confirma igualmente o poder da escrita e da literatura como formas de consciencializar as mentes adormecidas para os dramas contemporâneos que colocam em causa a existência da nossa própria espécie”.

A AILD, que organiza este concurso em parceria com a Leya e a rádio Arc-en-Ciel, salienta que a qualidade dos trabalhos destes potenciais escritores reitera que a língua portuguesa tem futuro e que esta nova geração de lusodescendentes, naturalmente plurilingue e multicultural, é também, o garante da nossa língua comum.

A escolha das grandes vencedoras foi uma tarefa difícil. Por entre prosa e poesia, histórias de família, viagens no tempo e jornais de bordo, os sete membros do júri escolheram como vencedores os seguintes trabalhos em diferentes categorias:

Categoria Infantojuvenil:

“Imaginar para ver”, de Chloé Blanchet Padé-Copin

Categoria Juvenil:

“Memórias de Salvador”, Maria Martinez Torrado

O júri considerou ainda merecedores de menção honrosa os seguintes trabalhos:

Categoria Infantojuvenil:

“Diário da Inès”, de Inès Sá-Couto

“A verdadeira riqueza”, de Gaspar Sallé Pinto

Categoria Juvenil:

“Cidade Maravilhosa”, de Diego Badolato Viala

“O Brasil também é racismo”, de Manuel Quero

A AILD e a Leya (grupo editorial multinacional português), estão muito satisfeitos pelo sucesso desta segunda edição, num claro hino à língua portuguesa no espaço além-fronteiras, felicitando todos os participantes, com especial destaque às vencedoras e menções honrosas.

Em breve será anunciado a data e o local para a cerimónia da entrega dos prémios aos vencedores.