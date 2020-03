Já são conhecidos os finalistas do Festival da Canção

Na segunda semifinal do concurso, transmitida em direto na RTP1 e realizada nos estúdios de Lisboa, foram apuradas as canções “Abensonhado”, composta e interpretada por Jimmy P, “Mais real que o amor”, escrita por Pedro Jóia e interpretada por Tomás Luzia, “Diz só”, da autoria de Dino D’Santiago e interpretada por Kady, e “Não voltes mais”, composta e interpretada por Elisa Rodrigues.

De fora da final, marcada para 7 de março, em Elvas, no Coliseu Comendador José Rondão de Almeida, ficaram os temas “Cegueira” (composto e interpretado por Dubio e +351), “Dói-me o país” (composto por António Avelar de Pinho e interpretado por Luiz Caracol e Gus Liberdade), “Cubismo enviesado” (Hélio Morais/Judas) e “Quero-te abraçar” (Cláudio Frank).

O vencedor do Festival da Canção vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em maio, em Roterdão (Holanda). As semifinais realizam-se nos dias 12 e 14 e a final no dia 16.

Portugal só venceu uma vez, em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e escrito pela sua irmã, Luísa Sobral.

Nas semifinais nacionais, o peso das votações foi repartido entre os telespectadores e um júri cujos elementos foram escolhidos pela RTP e do qual fizeram parte os cantores Anabela, Conan Osiris, Héber Marques, Miguel Ângelo, a ‘rapper’ Capicua, a radialista Isilda Sanches e o jornalista Rui Miguel Abreu.

Na primeira semifinal, que se realizou em 22 de fevereiro, já tinham sido escolhidas para passar à final: “Passe-Partout” (Tiago Nacarato/Bárbara Tinoco), “Medo de Sentir” (Marta Carvalho/Elisa), “Gerbera Amarela do Sul” (Filipe Sambado) e “Movimento” (Throes+The Shine).

Dos 16 compositores participantes na edição deste ano do Festival da Canção, 14 foram convidados pela RTP e os outros dois escolhidos através de dois concursos: Cláudio Frank via o programa “Masterclass” da Antena 1, aberto a quem não tenha até aqui música editada, e Dubio feat. +351 “através de um concurso de livre submissão pública”.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.