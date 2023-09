Já são conhecidos os adversários do Benfica, Porto e Braga

O Benfica vai defrontar os italianos do Inter Milão, os austríacos do Salzburgo e os espanhóis da Real Sociedad no Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, ditou esta quinta-feira o sorteio, realizado no Mónaco.

O FC Porto vai jogar com FC Barcelona, Shakhtar Donetsk e Antuérpia no Grupo H.

No Grupo C o Sporting de Braga terá pela frente Nápoles, Real Madrid e Union Berlim.

A primeira jornada da fase de grupos joga-se em 19 e 20 de setembro, enquanto a segunda ronda disputa-se em 03 e 04 de outubro, e a terceira em 24 e 25 de outubro. A quarta jornada realiza-se em 07 e 08 de novembro, a quinta está marcada para 28 e 29 de novembro, e a sexta e última ronda terá lugar em 12 e 13 de dezembro.

A final da Liga dos Campeões 2023/24 vai realizar-se em 01 de junho de 2024, no Estádio de Wembley, em Londres.