Já provou a carne Marinhoa?

Até 31 de julho decorre o VII Roteiro Gastronómico da Carne Marinhoa, no Município de Albergaria-a-Velha. Neste roteiro é possível degustar 28 propostas gastronómicas confecionadas com a melhor carne Marinhoa

Marinhoa no forno, Arroz de Chanfana Marinhoa, Hamburguer, Bife e Naco de Marinhoa são algumas das iguarias que podem ser encontradas nos 11 estabelecimentos aderentes.

A carne Marinhoa é um produto endógeno da região e do Município de Albergaria-a-Velha, proveniente da raça bovina Marinhoa, que tem origem no Baixo Vouga. Foi registada, no âmbito da Comunidade Económica Europeia, como carne DOP – Denominação de Origem Protegida, em 1994, e certificada como Produto de Qualidade (DOP), em 2000. A carne Marinhoa varia do rosa pálido ao vermelho escuro, conforme a idade dos animais, é consistente e suculenta, com sabor intenso.

Esta é uma iniciativa da Prave – Associação de Promoção de Albergaria-a-Velha, do Município de Albergaria-a-Velha e da Confraria da Raça Marinhoa, em estreita parceria com a Associação de Criadores de Raça Marinhoa, e tem como objetivo promover a economia local e aumentar o número de criadores da raça, desenvolvendo uma dinâmica territorial que valorize a atratividade do território.