Já pode voltar a comer francesinhas n’A Regaleira

Reza a história que foi aqui que nasceu a mítica francesinha. O restaurante A Regaleira abriu as portas em 1934, começou a servir francesinhas em 1952 e manteve-se sempre na mesma família.

Acabaria por encerrar em Maio de 2018, após negociações com um grupo hoteleiro, mas os proprietários d’A Regaleira não perderam a esperança de devolver o histórico restaurante à cidade.

A reabertura teve lugar esta quinta-feira. A ementa será também a mesma de sempre, dedicada à comida tradicional portuguesa, e a tradicional francesinha vai ser servida exatamente como era antes.

O Porto deve à Regaleira uma parte importante da sua identidade gastronómica. Foi aqui que Daniel David da Silva, um emigrante regressado da França, inventou a francesinha. Em 1952, inspirado na francesa croque monsieur, criou uma sanduíche nova, aproveitando as carnes e os fumados portugueses e regando-a com um molho de sabor apurado, que prometia tornar as mulheres portuguesas tão “picantes” como as francesas. A receita original, com o molho secreto, mantém-se até hoje.

A Regaleira fica na rua do Bonjardim, 83, no coração do Porto.