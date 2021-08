Já pode visitar o museu da Opel sem sair de casa

A Opel Classic disponibiliza, a partir de agora, um conjunto de visitas virtuais através de uma extensa coleção de mais de 120 anos de produção de automóveis e de 159 anos de história da marca. Para começar, as visitas temáticas “Alternative Drive”, “Rally Racing”, “Roaring Twenties” e “Mobility for Millions” podem ser acedidas em opel.com/opelclassic.

O fabricante alemão está a proporcionar uma viagem virtual através de diferentes destaques da história da Opel. Os visitantes podem ficar a conhecer a exposição na antiga Estação de Carregamento K6, no complexo da fábrica de Rüsselsheim, 24 horas por dia e em qualquer dia do ano.

Durante as suas visitas a 360 graus, os visitantes virtuais entram primeiro nos denominados “salões sagrados” da coleção Opel Classic. É aqui que a marca do relâmpago aloja os seus verdadeiros tesouros, mais de 600 automóveis históricos e ‘concept cars’, bem como outros 300 artigos expostos, desde máquinas de costura Opel até um motor de avião. Os pontos de informação amarelos iluminam-se nos veículos que pertencem à visita temática selecionada. Isto permite aos visitantes interessados ampliar o respetivo objeto da exposição, tal como uma bicicleta, motociclo, automóvel ou protótipo. Um clique no ponto de informação abre novas perspetivas: os perfis descrevem o seu significado histórico e explicam destaques técnicos.

A visita temática “Alternative Drive” explora ‘concepts’ invulgares, como o recordista RAK 2 de 1928, com propulsão de foguetes alimentados a combustível sólido, ou os primeiros protótipos elétricos, como o Opel Impuls I de 1990 e os bem-sucedidos veículos de teste a hidrogénio, a maioria deles baseados no Zafira, do Opel HydroGen 1 ao 4.

Sob o lema “Rally Racing”, a Opel Classic também exibe virtualmente modelos de ralis emblemáticos. Os verdadeiros destaques são os automóveis que conquistaram vitórias, como o de Walter Röhrl, Campeão Europeu em 1974 num Opel Ascona, e Campeão do Mundo em 1982, num Opel Ascona 400, e de Jochi Kleint, Campeão Europeu em 1979, também num Opel Ascona. Além disso, está em exposição o único Opel Kadett 4×4 pensado para o Campeonato do Mundo de Ralis e depois utilizado no Rali Paris-Dakar. A representar a atualidade está o Opel ADAM R2, quatro vezes Campeão Europeu de Juniores, de 2015 a 2018, bem como o novíssimo Opel Corsa-e Rally, o primeiro carro elétrico de ralis do mundo!

A terceira visita temática leva-nos depois aos “Roaring Twenties”, período de espírito inventivo sem limites que se desenvolveu com o objetivo de se estabelecerem recordes mundiais. A Opel criou motos de corrida, motos com propulsão a foguete e até aviões. Além disso, a produção em linhas de montagem assumiu-se como a nova e eficiente forma de construir veículos, o que fez com que os preços baixassem para os clientes e tornou automóveis como o Opel “Laubfrosch” acessíveis para muitos.

A continuação da História da Opel pode ser encontrada na visita número quatro: “Mobility for Millions”. Depois do Opel “Doktorwagen” e do “Laubfrosch”, foram sobretudo os modelos compactos de Rüsselsheim que levaram a mobilidade a milhões de pessoas. O primeiro Kadett fez-se à estrada há 85 anos, seguido por outras dez gerações, suas e do Astra. No final deste ano, a Opel irá apresentar o novo Astra, modelo que será eletrificado pela primeira vez.