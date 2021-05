Já pode visitar a cúpula do Pavilhão Rosa Mota

A cúpula do Pavilhão Rosa Mota, no Porto, é desde agira visitável, depois da subida de 196 degraus, e oferece uma vista de 360 graus sobre a cidade a 30 metros de altura, contou um dos responsáveis pelo projeto.

“São 46 escadas interiores e mais 150 para chegar à cúpula, portanto, no total são 196 escadas”, frisou Pedro Pardinhas, da empresa Porto Secret Spots, responsável pelas visitas que, hoje, foram abertas aos jornalistas.

Falando numa “perspetiva única e na melhor vista do Porto”, acima das árvores dos Jardins do Palácio de Cristal, Pedro Pardinhas disse que, antes de os visitantes chegarem ao topo do edifício, ficam a conhecer o seu interior e a sua história.

As visitas, com uma duração de 40 minutos, são sempre guiadas e feitas em grupos até um máximo de 13 pessoas, adiantou.

Na entrada, os visitantes sobem os primeiros 46 degraus e, aí, junto aos camarotes, é-lhes contada e mostrada, a história do Palácio de Cristal, desde a sua construção em 1865, à sua substituição pelo Pavilhão dos Desportos em 1952 até, hoje, ao atual Pavilhão Rosa Mota, explicou.

Depois, segue-se uma visita ao interior dos camarotes onde é possível ver os 768 óculos da cúpula e, daí, sobem-se 150 degraus até chegar à cúpula, local onde os visitantes têm “algum tempo” para apreciar a vista, reconhecer os monumentos do Porto, ver o rio Douro e tirar fotografias, acrescentou.

Pedro Pardinhas salientou que os 150 degraus já existiam, mas não eram aproveitados, sendo objetivo do projeto “Porto 360.º” usufruir de um espaço subaproveitado.

Existindo já toda a estrutura, o investimento foi reduzido, tendo passado pelo alargamento das escadas de 60 para 90 centímetros e colocação de grades de proteção, sublinhou.

Estas visitas deveriam ter começado mais cedo, mas a pandemia de covid-19 atrasou o arranque do projeto, comentou.

As visitas, com um custo de 12,50 euros, são permitidas a pessoas a partir dos 12 anos e realizam-se de quarta-feira a domingo, entre as 17:00 e as 20:00, exceto em dias de concerto, quando começam às 15:00.

A empresa Porto Secret Spots faz também, há mais de quatro anos, visitas ao arco da ponte da Arrábida, no Porto, mas tem “mais visitas previstas a locais secretos do Porto”, confidenciou.

Uma delas é a estação sísmica, espécie de bunker construído em 1962, no Instituto Geofísico da Universidade do Porto, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, revelou o responsável.

Outro dos objetivos da Porto Secret Spots é organizar visitas à Torre Altice, igualmente em Vila Nova de Gaia, concluiu.