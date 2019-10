Já pode ver o canal da Federação Portuguesa de Futebol

O Canal 11, plataforma oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), está agora disponível em todo o Mundo através do serviço de streaming. O canal já se encontrava disponível nas operadoras de televisão portuguesas, mas agora chega a quem está fora do país.

O canal da FPF apresenta um leque variado de transmissões, que passa pelas várias seleções portuguesas, pelo futebol jovem com a Liga Revelação, pelo futebol feminino, e também pelo Campeonato de Portugal, o terceiro escalão do futebol nacional.

Para além da transmissão de 600 jogos por ano, há também espaços de debate e opinião que prometem mantê-lo informado acerca do que acontece no panorama do futebol português.

A app do Canal 11 está disponível para iOS e Android, sendo necessário subscrever o serviço de streaming. Existem duas modalidades de subscrição: mensal, com um custo de cinco euros e 99, e anual, que fica a 59,99. A campanha promocional de lançamento disponibiliza o primeiro mês por apenas um euro ou 25% de desconto na subscrição anual.

É possível fazer a subscrição na App Store, na Play Store, ou no site.