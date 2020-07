Já pode tratar de assuntos de Segurança Social portuguesa em Paris

O Instituto da Segurança Social, I.P iniciou, no passado dia 16 de junho, o atendimento presencial em França, dirigido aos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro. Os cidadãos portugueses residentes em França podem agora fazer uma marcação para atendimento presencial pela Adida de Segurança Social em França.

As marcações podem ser feitas por via e-mail para adido-ss-franca@seg-social.pt, ou através do número de telefone (+33)156338100 ou ainda através do Portal da Segurança e Linha da Segurança Social Direta: https://siga.marcacaodeatendimento.pt

Aquando da marcação deverá indicar nome completo, data de nascimento e número de identificação de segurança social, forma de contacto, endereço de e-mail e número de telefone, além do assunto que pretende tratar.