Já pode encomendar o seu Toyota de rali

Desenvolvido pela Toyota Gazoo Racing (TGR) em colaboração com a Tommi Mäkinen Racing, este desportivo único, conta com uma carroçaria específica de três portas, uma plataforma dedicada e emprega alumínio em várias zonas da carroçaria para baixar peso e o centro de gravidade. Alimentado por um novo e leve motor Turbo de 1,6 litros, com 261cv, acelera de 0 a 100 km/h em 5,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 230km/h.

Desde 2018, o ano em que a Toyota celebrou 50 anos em Portugal que a Toyota tem realizado vendas online, num caminho de digitalização que permite uma experiência única, simplificando a compra.