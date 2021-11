Já pode encomendar o seu novo Astra

A Opel abriu as encomendas da novíssima geração Astra. Verdadeiro ícone de ‘design’, com elementos marcantes como o Opel Vizor e o Pure Panel totalmente digital, e dotado de tecnologias avançadas, o novo Opel Astra inaugura um importante capítulo na história de 30 anos do modelo.

Pela primeira vez, o familiar compacto da marca de Rüsselsheim estará disponível com motorização híbrida ‘plug-in’, além de motores a gasolina e turbodiesel. A gama, que para já contempla a variante de carroçaria de cinco portas, é composta por três níveis de equipamento: Business, Elegance e GS Line.

No patamar máximo do portfólio de motorizações do Opel Astra surge um híbrido ‘plug-in’. A versão topo de gama Astra Hybrid oferece uma potência de 132 kW/180 cv. O sistema é composto de um motor a gasolina 1.6 Turbo de 150 cv e um motor elétrico. A energia é enviada para o eixo dianteiro através de uma transmissão automática de oito velocidades. O binário máximo é de uns elevados 360 Nm. O consumo de combustível é de 1,3-1,1 l/100 km, com emissões de 24 g/km de CO 2 (valores combinados WLTP).

Nesta proposta híbrida ‘plug-in’ as ‘performances’ são semelhantes a um modelo desportivo, nomeadamente a aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 7,9 segundos e a velocidade máxima de 225 km/h (limitada eletronicamente). Para condução sem emissões em cidade pode ser selecionado o modo elétrico. Graças à bateria de 12,4 kWh, o novo Astra Hybrid percorre cerca de 60 quilómetros em modo puramente elétrico, segundo a norma WLTP. Os preços do Astra Hybrid iniciam-se em 37.300 euros (versão Business).

A opção a gasolina está a cargo do premiado motor turbo de injeção direta a gasolina e 1,2 litros de cilindrada, associado a uma caixa manual de seis velocidades, que debita 130 cv (consumo de combustível WLTP combinado: 6,4-5,3 l/100 km e emissões de 124-123 g/km de CO 2 ). Este propulsor também está disponível com transmissão automática de oito velocidades (consumo de combustível WLTP: 6,5-5,4 l/100 km, combinado, e 127 g/km de CO 2 ). Registe-se que o binário máximo de 230 Nm do motor a gasolina é atingido logo a partir das 1750 rpm.

Na alternativa Diesel surge o turbodiesel de quatro cilindros e 1,5 litros, com 130 cv, que debita um binário máximo de 300 Nm a partir das 1750 rpm e está disponível com caixa manual de seis velocidades (consumo de combustível WLTP: 51,1-4,2 l/100 km, combinado, e 114 g/km de CO 2 ) ou transmissão automática de oito velocidades (consumo de combustível WLTP: 5,2-4,3 l/100 km, combinado, e 118-117 g/km de CO 2 ).

Equipamento de série completo

Como é habitual na Opel, o equipamento de série é completo logo desde a versão de entrada. Todos os Astra estão equipados com jantes de liga leve, ar condicionado automático, ignição sem chave, quatro vidros elétricos, espelhos retrovisores com regulação elétrica e aquecidos, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, faróis de LED, comutação automática médios-máximos, assistência ao arranque em planos inclinados, consola central com apoio de braços e travão de estacionamento elétrico, entre muitos outros. Todos os dispositivos de infoentretenimento, completamente novos, são compatíveis com Apple CarPlay e Android Auto, dispensando ligação por cabo. Sublinhe-se que o ‘cockpit’ de todos os Opel Astra está dotado do Pure Panel mais completo, ou seja, com dois grandes ecrãs policromáticos de 10 polegadas.

Da longa lista de sistemas de assistência à condução e de segurança fazem parte, por exemplo, o alerta de desvio de faixa com correção automática de direção, travagem automática de emergência, sistema de reconhecimento de sinais de trânsito, programador de velocidade inteligente e deteção de cansaço do condutor, para citar os mais relevantes.

Os preços do novo Opel Astra em Portugal iniciam-se em 25.600 euros. As encomendas já abriram em toda a rede de concessionários da marca no país. As entregas das primeiras unidades estão agendadas para o final do primeiro trimestre de 2022.

Opel Vizor com faróis Intelli-Lux LED® Pixel Light

O novo Opel Astra é, para a marca alemã, uma clara afirmação de ‘design’. Dinâmico como nunca, com superfícies alongadas, libertas de elementos supérfluos, e com o novo ‘rosto’ da marca, o Opel Vizor, esta sexta geração Astra está apta a definir uma nova era.

Tal como o antecessor, lançado em 2015, o novo modelo introduz importantes inovações na classe dos familiares compactos, às quais anteriormente só era possível aceder em automóveis bem mais dispendiosos. Um bom exemplo é a mais recente evolução dos faróis adaptativos Intelli-Lux LED® Pixel, uma herança direta do prestigiado topo de gama Opel Insignia. Graças a 168 elementos LED, o sistema coloca os modelos da Opel na liderança destacada nos segmentos compacto e médio do mercado em matéria de iluminação. No novo Astra, a Opel propõe este sofisticado sistema de iluminação como equipamento opcional pelo preço de 1250 euros.

O habitáculo da nova geração Astra representa um verdadeiro salto em frente no tempo. Com o Pure Panel totalmente digital, com dois grandes ecrãs policromáticos de 10 polegadas, os instrumentos analógicos desaparecem totalmente. Assim, a nova interface homem-máquina (IHM), com novos e modernos grafismos, oferece uma experiência pura e mais intuitiva. Os utilizadores podem comandar múltiplas funções através de ecrãs tácteis de grandes dimensões. Os ‘designers’ e engenheiros da Opel aplicaram o maior rigor no sentido de assegurar ao condutor a capacidade de receber todas as informações necessárias e todas as opções de operação úteis, mas sem sobrecarga de dados ou funções supérfluas. Além disso, as principais configurações, como o controlo da climatização, continuam a poder ser feitas através de teclas e botões físicos.

Tipicamente Opel é também o excelente conforto dos bancos do novo modelo. Os bancos dianteiros, desenvolvidos pela Opel, são certificados pela agência de especialistas em ergonomia AGR e, graças à ergonomia exemplar, são extremamente confortáveis, especialmente em viagens longas. O condutor é apoiado por sistemas de assistência de última geração que incluem ‘head-up display’ e sistema de assistência semi-automatizado Intelli-Drive 2.0, o qual integra todas as câmaras e sensores a bordo com conectividade ‘e-horizon’ e a câmara de 360 graus Intelli-Vision (equipamento disponível numa segunda fase).

“Autobahn-proof”: Comportamento dinâmico eficaz, travagem e estabilidade ideais

O novo Astra mede 4374 milímetros de comprimento e 1860 milímetros de largura. Face ao modelo anterior tem apenas mais 4 milímetros de comprimento, mas a distância entre eixos aumentou 13 milímetros, totalizando agora 2675 milímetros. Apesar da postura musculada e confiante, a prática e generosa bagageira do novo Astra, com piso ajustável, oferece ao condutor e aos quatro passageiros até 1250 litros de volume com os bancos traseiros rebatidos.

O novo Astra foi desenvolvido com base na terceira geração da versátil arquitetura multienergia EMP2, integrando todo o ADN da Opel desde os primeiros esboços. Isto significa que o comportamento do compacto alemão é tão sereno quanto dinâmico e que o novo Astra – tal como qualquer Opel – é “autobahn-proof”, ou seja, concebido à altura das exigentes autoestradas alemãs. Por outras palavras, o excelente desempenho a alta velocidade foi um objetivo primordial do processo de desenvolvimento.

Fatores como a afinação da direção e a elevada resistência à torção do chassis – suspensão do tipo McPherson na frente e barra de torção atrás – intervêm decisivamente no excelente controlo dos movimentos de transferências de massas em mudanças de direção (amortecimento do movimento em torno do eixo vertical). Nas imobilizações, o novo modelo proporciona uma forte potência de travagem e permanece muito estável em curva, bem como em linha reta. A rigidez da estrutura da carroçaria do novo Astra é 14% superior à do modelo anterior. Na primeira fase de comercialização o novo Astra estará disponível na variante ‘hatcback’ de cinco portas, seguindo-se, pouco depois, a elegante ‘station wagon’ Astra Sports Tourer. Volvido um ano sobre o lançamento no mercado desta nova geração, juntar-se-á à gama o Astra-e, com motorização elétrica a bateria. O novo Astra foi concebido e desenvolvido na sede da Opel, em Rüsselsheim, onde também será produzido.