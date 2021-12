Já pode encomendar o seu Lexus NX

Com o lançamento da nova geração NX, a Lexus quer que “Sinta Mais”. Enquanto não pode sentar-se ao volante do novo NX, pode adiantar-se aos demais e avançar com a pré-reserva. Os novos NX estão a chegar, mas a partir de agora, a Lexus permite-lhe reservar a sua unidade de forma rápida, cómoda e segura, onde e quando quiser através dos sites da marca.

Tal como a bordo, com o Lexus Safety System+, no online a segurança do processo está assegurada. E da mesma forma que o sistema Lexus Link o mantém informado sobre o que se passa no seu NX, também nas pré-reservas digitais há uma equipa disponível para responder a todas as suas dúvidas.

Simples, mas segura, precisa, mas simplificada, a reserva da nova geração NX está à distância de uma ligação de internet e de qualquer dispositivo. Quer opte pelo NX 350h Self-Charging Hybrid[i] ou pelo NX 450h+ Híbrido Plug-in, o cliente vai sentir, na primeira pessoa, a emoção de ser o primeiro.

E porque a essência da experiência Lexus reside na arte de bem receber, as portas dos Centros Lexus estão abertas para o acolher e tratar de toda a documentação posterior à reserva.

A nova geração NX marca um novo capítulo para a Lexus, com uma nova linguagem de design exterior e interior e novas motorizações, incluindo o primeiro modelo com tecnologia híbrida plug-in.

A Lexus conta com mais de 15 anos de experiência em tecnologia híbrida para produzir seu primeiro veículo eletrificado com a tecnologia híbrida plug-in (PHEV), o novo NX 450h+.

O Lexus NX 450h+ apresenta um motor de quatro cilindros e 2.5 litros híbrido em ciclo Atkinson, um motor elétrico dianteiro de 134 kW, um motor elétrico traseiro de 40 kW, uma caixa híbrida e uma bateria de iões de lítio com capacidade de 18,1 kWh – a maior da sua classe. O rendimento total do sistema plug-in, é de 309 cv, permitindo uma aceleração de 0-100 km/h em 6,3 segundos. Paralelamente, as emissões de CO2, de 20 a 26 g/km* e a economia de combustível entre 0,9 e 1,1 l/100km* que são líderes na sua classe.

O NX híbrido plug-in proporciona uma autonomia elétrica que é líder no seu segmento. Com 69 a 76 km* no ciclo WLTP combinado, ou mesmo 89 a 98 km no ciclo urbano, conseguindo mais do dobro da autonomia apresentada por alguns concorrentes no segmento. Após esgotar a autonomia elétrica plug-in o NX oferece ainda, a melhor eficiência de combustível e potência da categoria quando circula em modo híbrido.

A nova geração NX traz também melhorias dinâmicas que oferecem uma experiência de condução mais gratificante e conectada, um novo sistema multimédia de última geração e recorre a tecnologias avançadas para atingir os mais elevados níveis de interatividade, conforto e conveniência, sempre em segurança.

No Luxemburgo dirija-se ao parceiro do BOM DIA, Lexus Luxembourg.