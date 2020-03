Já pode encomendar o carro de ralis mais esperado

As primeiras entregas do “pocket rocket” da Toyota, o yaris GR, de tração integral com 261 cv estão previstas para o final do ano. A Toyota abriu as pré-reservas do GR Yaris em Portugal, onde os preços oscilam entre 25 e 50 mil euros, dependendo dos mercados.

Os interessados poderão registar-se numa plataforma “online”, que está disponível até ao final de março, e as primeiras entregas estão previstas para o final de 2020. O GR Yaris está disponível no mercado em três níveis de equipamento.

O desportivo inspirado no modelo ralis foi desenvolvido pela Toyota Gazoo Racing em parceria com a Tommi Mäkinen Racing é animado por um motor 1.6 de três cilindros turbo com 261 cv, acoplado a uma caixa manual de seis velocidades. O modelo de três portas equipado com o sistema inteligente de tração às quatro rodas GR-Four promete uma aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 5,5 segundos.

O carro foi apresentado aos jornalistas no final do ano passado no circuito do Estoril (veja vídeo abaixo)

Para encomendar clique aqui.