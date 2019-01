Já pode configurar o Tesla Model3 em Portugal

O configurador do Tesla Model3 já está disponível em Portugal e os potenciais clientes já podem selecionar as opções que pretendem para o seu veiculo. Os preços variam entre 60.200 e os 71.300 euros.

O configurador do Tesla Model3 já está disponível em Portugal e os potenciais clientes já podem selecionar as opções que pretendem para o seu veiculo. No endereço https://3.tesla.com/pt_PT/model3/design#battery é agora possível escolher a versão (Bateria Long Range ou Perfomance) a cor, as jantes, interior e selecionar a opção Autopilot Melhorado.

O site oferece a possibilidade de pagar imediatamente o veiculo com cartão de crédito ou por transferência bancária ou optar pela solução de Leasing. As entregas são prometidas para março.

Leia mais em Jornal de Notícias