Já pode comprar um Lexus ES híbrido

Uma nova versão de caracter mais distinto acaba de ser adicionada ao modelo Lexus ES 300h. Esta nova versão conjuga o caráter dinâmico e exclusivo do ES eletrificado com a tecnologia full-hybrid, com a oferta de importante conjunto de equipamento que lhe vem conferir uma competitividade adicional.

O novo Lexus ES 300h Special Edition é proposto por 62.900€* e destaca-se pela inclusão de um conjunto alargado de equipamento, constituído pelo sistema multimédia com ecrã de 12 polegadas, conectividade e integração smartphone via Apple Car Play ou Android Auto, carregador wireless para smartphone; volante e bancos revestidos a pele Tahara e jantes em liga leve de 18 polegadas.

O Lexus ES 300h foi concebido para apelar a um cliente que aprecia um veículo executivo único. A motorização híbrida associada à transmissão automática do tipo variação contínua proporciona uma excecional experiência de condução, marcada pela tranquilidade e suavidade. Para além do excecional conforto e dinâmica, a motorização híbrida proporciona também baixos consumos e emissões com o consequente menor impacto ambiental. O Lexus ES é radical ao nível do design, do luxo, do prazer de condução e da tecnologia inovadora, oferecendo superior conforto e espaço para todos os ocupantes.

Introduzido inicialmente no Japão em 2018, a Lexus foi a primeira marca do mundo a integrar espelhos retrovisores digitais num modelo de produção em série. Lançado na Europa antes do Salão de Genebra 2020, os habituais espelhos retrovisores do modelo ES são substituídos por câmaras digitais compactas de alta resolução, que transmitem imagens em tempo real a ecrãs dentro do veículo.

Protegido contra, chuva, neve e sujidade, este sistema garante imagens com maior nitidez em todas as condições atmosféricas, reforçando a segurança com visão ampliada automática, quando o condutor utiliza os indicadores de mudança de direção, marcha atrás ou quando o condutor pretende, eliminando desta forma o ângulo morto. Este equipamento passa a ser oferecido de série na versão Luxury do Lexus ES 300h.

Para mais informação sobre o Lexus ES 300h Special Edition consulte: www.lexus.com. Se estiver no Luxemburgo, oES 300h Special Edition está disponível na Lexus Luxembourg; diga que vai da nossa parte.