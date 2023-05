Já pode comprar os produtos Carmo Wood ‘online’

A Carmo Wood, empresa portuguesa líder europeia no segmento de madeiras tratadas, acaba de anunciar o lançamento da sua primeira loja online onde disponibiliza numa primeira fase mais de 150 produtos com venda direta ao público.

Numa clara estratégia de maior proximidade ao consumidor final, a Carmo Wood lança agora uma loja online, clara e intuitiva onde os clientes podem não só adquirir os produtos Carmo Wood, mas também obter toda a informação sobre os mesmos e os cuidados de preservação aconselhados pela marca.

Em constante modernização e digitalização, a Carmo Wood responde assim a uma procura crescente no mercado nacional. “Temos cada vez mais pedidos de clientes particulares que solicitam a venda direta. Esta nova loja online é uma aposta de permite satisfazer esta necessidade. A partir de agora, o consumidor pode agendar com comodidade a entrega e montagem de um grande número de artigos Carmo Wood em sua casa. O nosso objetivo futuro é ir alargando a oferta de produtos disponíveis online e os territórios aos quais conseguimos chegar com a comodidade que o cliente final procura.’’ refere Jorge Milne e Carmo, Presidente Executivo da Carmo Wood.

Especialistas em madeira tratada, a Carmo Wood comercializa atualmente uma vasta gama de produtos segmentados em diferentes categorias desde a agricultura, produtos equestres, camping, construção em madeira, decks, luminárias, mobiliário de exterior, materiais de construção, mobiliário de escritório, vedações de segurança, entre muitos outros.

Conheça a nova Loja Carmo Wood aqui.