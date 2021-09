Já pode comprar o seu AMI online

Chama-se Citroën AMI, inspirado num “velho” modelo da marca francesa, e quer revolucionar a indústria automóvel.

Este carro elétrico pode ser conduzido por maiores de 16 anos. O valor de venda varia entre os sete e os nove mil euros, dependendo das seis possibilidades de personalização.

AMI AMI, MY AMI Orange e MY AMI Khaki são alguns dos modelos que já podem ser comprados online, nos pontos de venda para aderentes da Citroën ou, uma novidade, nas lojas da Fnac ou no site da empresa.

Este pequeno carro elétrico tem uma autonomia de 75 quilómetros, uma distância que é adaptada aos percursos curtos dentro da cidade.

A bateria é de 5,5 kWh, é feita de iões de lítio, e pode ser totalmente carregada em apenas três horas numa tomada elétrica normal de 220 volts, usando o cabo que vem incluído com o veículo.

No entanto, também o poderá carregar numa Wallbox, através de um cabo adaptado, ou em qualquer tomada elétrica pública.

O motor do AMI permite atingir uma velocidade de 45 quilómetros por hora.