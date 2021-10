Já pode comprar o novo 308 SW

No domínio mecânico, o novo Peugeot 308 SW volta a colocar a ênfase no conceito “Power of Choice” da Peugeot e está disponível pela primeira vez com a eficiente tecnologia híbrida plug-in. Os clientes da marca podem optar entre as motorizações híbridas plug-in – HYBRID 225 e-EAT8 e HYBRID 180 e-EAT8 – ou as térmicas, a gasolina ou diesel.

Sublinhando a história de sucesso da família 308 e adotando uma estrutura de gama em tudo semelhante ao 308 Berlina, o novo Peugeot 308 SW prepara-se, assim, para partir à (re)conquista do seu segmento, com valores partir dos 25 mil euros.

Uma das propostas mais aguardadas da Peugeot, o novo 308 SW adiciona uma nova dimensão de funcionalidade e de estilo ao segmento das carrinhas compactas. Verdadeiramente sedutor, atrai e capta o olhar para um modelo de personalidade própria, cujos destaques principais assentam no volume de carga, no espaço a bordo e nautilização prática.

Proposta complementar à oferta trazida pelo Peugeot 308 Berlina, o novo Peugeot 308 SW tem uma distância entre eixos 55 mm mais longa, contribuindo para uma silhueta mais elegante e mais espaçosa na traseira.

Inserido no segmento C-SW, mercado de enorme importância para a Peugeot, palco onde sempre registou um enorme sucesso, o Peugeot 308 SW apresenta-se apto a cativar os clientes europeus que se definem pela utilização intensiva do seu automóvel e pelo elevado grau de exigência e de expectativas em domínios como a estética, o prazer de condução e a tecnologia, sem comprometer as características de volume e de espaço.

Os novos Peugeot 308 e 308 SW Peugeot são os primeiros veículos da gama a ostentar o novo símbolo. É uma afirmação da personalidade e do carácter de dois modelos destinados a ser o novo rosto da marca do Leão, e que dão início a uma nova página na sua história, através de uma experiência global de qualidade.

Naturalmente bem concebido

O novo Peugeot 308 SW é construído a partir de uma evolução da plataforma multienergias EMP2 (Efficient Modular Platform), composta por novos elementos estruturais, oferecendo ainda mais eficiência, segurança, conforto e prazer de condução.

Em comparação com a berlina, o novo Peugeot 308 SW incrementa a sua distância entre eixos (+55 mm) para um total de 2,732 m, o que permite oferecer 129 mm de espaço ao nível dos joelhos na 2ª fila, e maximizar o volume da bagageira.

O novo Peugeot 308 SW é mais comprido, mais baixo e mais elegante que o modelo anterior:

o comprimento é agora de 4,64 m (+ 6 cm),

as vias são idênticas: 1.559 mm / 1.553 mm,

o para-brisas apresenta-se mais inclinado e recuado,

sendo 20 mm mais baixo, a altura é agora de 1,44 m.

As dimensões do novo Peugeot 308 SW correspondem com exatidão às expetativas dos clientes do segmento e permitem-lhe oferecer uma das melhores bagageiras do mercado em geral, com um sistema de duplo piso (versões com motor de combustão interna), que garante uma utilização prática e modulável. Nas versões com motor de combustão interna, o volume da bagageira sob a chapeleira é de 680 litros, com o piso na posição mais baixa, havendo espaços de arrumação compartimentados sob o tapete.

Novo Peugeot 308 SW: design, eficiência, tecnologia e modularidade

Posicionado no topo da gama com um conceito baseado em temas fundamentais como o design, eficiência, tecnologia e modularidade, o novo Peugeot 308 SW destaca-se por:

Novo Peugeot 308 SW: o inovador e evoluído Peugeot i-Cockpit®

Topo de gama e tecnológico, o novo Peugeot 308 SW está equipado com um inovador e evoluído Peugeot i-Cockpit®, que garante uma experiência totalmente nova associada a maior ergonomia, design, prazer de condução, qualidade e conectividade, integrando:

Um novo volante compacto com comandos integrados e com opção de aquecimento; integra sensores capazes de detetar as mãos do condutor aquando da utilização dos novos auxiliares de condução;

com comandos integrados e com opção de aquecimento; integra sensores capazes de detetar as mãos do condutor aquando da utilização dos novos auxiliares de condução; Um painel de instrumentos digital 3D posicionado à altura dos olhos, com um ecrã digital de 10 polegadas , totalmente parametrizável e personalizável, com vários modos de visualização, selecionáveis a partir do respetivo comando;

posicionado à altura dos olhos, com um , totalmente parametrizável e personalizável, com vários modos de visualização, selecionáveis a partir do respetivo comando; Um inovador touchscreen central de 10 polegadas de alta-definição com o novo Peugeot i-Connect® Advanced , um sistema de infotainment intuitivo e conectado, com um ambiente de utilização idêntico ao de um smartphone ;

com o novo , um sistema de infotainment intuitivo e conectado, com um ; Conectividade através de quatro fichas USB C, função wireless para espelhar o ecrã do smartphone e capacidade para ligação simultânea de dois telefones através de Bluetooth ;

através de quatro fichas USB C, função wireless para espelhar o ecrã do smartphone e capacidade para ligação simultânea de ; Os novos i-toggles substituem os comandos físicos do painel controlo de climatização. Todos os botões i-toggle são totalmente configuráveis, oferecendo atalhospara funções específicas no ecrã central,

O Peugeot i-Cockpit® do novo Peugeot 308 SW mantém o princípio do ecrã central do tipo driver oriented, otimizando a ergonomia da condução, mas sem que o passageiro se sinta excluído dessa experiência. O mesmo princípio aplica-se à consola central, num estilo interior que equilibra o espaço entre os dois ocupantes da primeira fila.

O design da consola central reúne todos os controlos dinâmicos do veículo sobre um arco do lado do condutor:

Novo controlo compacto para seleção dos modos (Reverse, Neutral, Drive) e 2 botões (Parking e Manual) para a caixa automática de 8 velocidades;

(Reverse, Neutral, Drive) e 2 botões (Parking e Manual) para a caixa automática de 8 velocidades; Seletor do Modo de condução (Electric, Hybrid, Eco, Normal e Sport) consoante a motorização.

O arco da consola central prolonga-se até à zona dedicada para carregamento sem fios de smartphones. A restante consola central é inteiramente dedicada a espaços de arrumação e à conveniência de colocação dos objetos. O design interior realça a diversidade e qualidade dos materiais, integrando iluminação ambiente LED em 8 cores à escolha, surge por trás do ecrã central, difundindo-se pelo habitáculo. O novo Peugeot 308 SW torna-se, assim, numa das novas referências do segmento.

O comando de reconhecimento por voz “OK Peugeot” acrescenta segurança e facilidade de utilização, e permite o acesso a todas as funcionalidades do sistema de infotainment. Com o intuito de acompanhar e auxiliar o utilizador, respondendo a perguntas, o sistema integra o manual de instruções da viatura, bem como diversos tutoriais.

O novo sistema de infotainment oferece a todos o melhor do universo dos smartphones, bem como do universo do automóvel. Ergonómico e consistente para uma utilização diária, cada condutor (até um máximo de 8 perfis) pode definir e manter as suas preferências a nível de imagem, ambiente e configurações.

A função de espelhar a imagem do smartphone faz-se agora sem fios, sendo possível conectar dois equipamentos com Bluetooth em simultâneo.

O ecrã central de 10” de alta definição é totalmente personalizável, de funcionamento intuitivo e dispõe de janelas múltiplas com widgets ou atalhos, muito fáceis de utilizar e reativos, tal como num tablet.

A experiência tecnológica com o Peugeot i-Connect Advanced é total, uma vez que dispõe de navegação conectada TomTom de elevado desempenho. Para uma legibilidade ideal, a visualização do mapa faz-se na totalidade do ecrã de 10” e as suas atualizações são realizadas over the air.

Novo Peugeot 308 SW: Sinónimo de “Power of Choice”

Construído a partir de uma evolução da plataforma multienergias EMP2 (Efficient Modular Platform), composta por novos elementos estruturais, geradores de maior eficiência, segurança, conforto e prazer de condução, o novo Peugeot 308 SW permite uma ampla gama de motores, integrando, logo desde o lançamento e sublinhando o conceito “Power of Choice” da marca, duas versões híbridas plug-in e outras térmicas (a gasolina e diesel).

Ícones emblemáticos dessa filosofia, destacam-se os dois blocos Híbridos Plug-in:

HYBRID 225 e-EAT8 / 2 rodas motrizes / associação de um motor PureTech de 180 cv (132 kW) e um motor elétrico de 81 kW acoplado à caixa e-EAT8 / com emissões de 26 g de C0₂ por km e uma autonomia 100% elétrica máxima de 59 km (de acordo com o protocolo WLTP, com homologação em curso). No topo do desempenho em termos dinâmicos, tem um binário máximo acumulado de 360 Nm, uma velocidade máxima de 235 Km/h e perfaz dos 0 aos 100 Km/h em 4,4 segundos.

/ 2 rodas motrizes / associação de um motor PureTech de 180 cv (132 kW) e um motor elétrico de 81 kW acoplado à caixa e-EAT8 / com emissões de 26 g de C0₂ por km e uma autonomia 100% elétrica máxima de 59 km (de acordo com o protocolo WLTP, com homologação em curso). No topo do desempenho em termos dinâmicos, tem um binário máximo acumulado de 360 Nm, uma velocidade máxima de 235 Km/h e perfaz dos 0 aos 100 Km/h em 4,4 segundos. HYBRID 180 e-EAT8 / 2 rodas motrizes / associação de um motor PureTech de 150 cv (110 kW) e um motor elétrico de 81 kW acoplado à caixa e-EAT8 / com emissões de 25 g de C0₂ por km e uma autonomia 100% elétrica máxima de 60 km (de acordo com o protocolo WLTP, com homologação em curso). Esta versão tem um binário máximo acumulado de 360 Nm, uma velocidade máxima de 225 Km/h e perfaz dos 0 aos 100 Km/h em 7,7 segundos.

A bateria de iões de lítio tem uma capacidade de 12,4 kWh e uma potência de 102 kW, estando disponíveis dois tipos de carregadores embarcados, para todas as utilizações e soluções de carregamento pretendidas, um carregador monofásico de 3,7 kW, de série, e outro de 7,4 kW, igualmente monofásico, opcional.

Os tempos de carregamento (estimados; para uma carga completa) são de 1h55 a partir de uma Wall Box (32 A), com o carregador monofásico (7,4 kW); de 3h50, a partir de uma tomada reforçada (16 A), ou de 7h05 se feito a partir de uma tomada standard (8 A), em ambos os casos recorrendo ao carregador monofásico (3,7 kW).

No domínio dos motores térmicos, contidos em matéria de CO 2 (a partir de 117 g/km; de acordo com o protocolo WLTP, com homologação em curso) e respondendo à mais recente regulamentação Euro 6, é a seguinte a oferta:

Gasolina: motores de 3 cilindros com 1.2 L de cilindrada PureTech 110 cv CVM6, PureTech 130 cv CVM6 e PureTech 130 cv EAT8.

motores de 3 cilindros com 1.2 L de cilindrada PureTech 110 cv CVM6, PureTech 130 cv CVM6 e PureTech 130 cv EAT8. Diesel: motores de 4 cilindros com 1.5 L de cilindrada BlueHDi 130 S&S CVM6 e BlueHDi 130 S&S EAT8.

Com o intuito de melhorar o conforto em termos de vibrações, a rigidez da carroçaria foi otimizada através da colagem dos elementos estruturais. Mais do que nunca, o prazer de condução está nos genes do novo Peugeot 308 SW, com um comportamento em estrada exemplar, um conforto de rolamento topo de gama, uma excelente agradabilidade ao volante e uma perfeita maneabilidade em cidade, graças ao diâmetro de viragem entre passeios de 10,68 m.

Novo Peugeot 308 SW: um vasto leque de ajudas à condução

Um novo passo em direção à condução semiautónoma é dado com o pack Drive Assist 2.0 (disponível no início de 2022). Este inclui o Cruise Control adaptativo com função Stop and Go (com caixa de velocidades automática EAT8) e a ajuda à manutenção do veículo na faixa de rodagem, ao mesmo tempo que adiciona 3 novas funções para vias com dupla faixa de rodagem:

Mudança semiautomática de faixa : propõe ao condutor a ultrapassagem do veículo imediatamente à sua frente, regressando depois à faixa original; opera entre os 70 e os 180 km/h;

: propõe ao condutor a ultrapassagem do veículo imediatamente à sua frente, regressando depois à faixa original; opera entre os 70 e os 180 km/h; Recomendação antecipada da velocidade : o sistema propõe ao condutor adaptar a velocidade do veículo (aceleração ou desaceleração) consoante as indicações dos sinais de limitação de velocidade;

: o sistema propõe ao condutor adaptar a velocidade do veículo (aceleração ou desaceleração) consoante as indicações dos sinais de limitação de velocidade; Adaptação da velocidade em curva: otimiza a velocidade em função do ângulo da curva; disponível até aos 180 km/h.

O novo Peugeot 308 SW recebe, de série ou em opção, novos equipamentos dignos de segmentos superiores:

Portão Easy Open , portão da bagageira motorizado;

, portão da bagageira motorizado; Vigilância de longo alcance do ângulo morto (75 metros);

Alerta de tráfego atrás do veículo (alerta o condutor para um perigo potencial nas manobras de marcha-atrás);

Nova câmara de marcha-atrás de alta definição de 180º , com esguicho de limpeza integrado;

, com esguicho de limpeza integrado; Ajuda ao estacionamento 360º através de 4 câmaras (dianteira, traseira e laterais);

Acesso e Ligação mãos-livres;

Para-brisas aquecido e volante aquecido;

Chamada de emergência “E-Call+” com informação do número de passageiros e localização do veículo, incluindo a sua direção na via;

Ajuste dos retrovisores ao engrenar a marcha-atrás.

Consoante o nível de equipamento, o novo Peugeot 308 SW propõe uma extensa oferta de outros elementos de ajuda à condução, ao nível da segurança e do conforto:

Para acompanhar os clientes na fase de transição energética, a marca Peugeot propõe uma gama de serviços assentes em diferentes pilares: