Já pode comprar chocolates portugueses em linha

A Imperial – maior produtor português de chocolates – acaba de reforçar a presença online de algumas das suas marcas, nomeadamente a Regina e a Pintarolas, através de uma parceria firmada com as plataformas de comércio digital Dott e IberSweet, loja online que vende os chocolates para Portugal Continental, Açores, Madeira e vários países europeus.

Graças a este acordo, os consumidores que residem em Portugal e, também, no estrangeiro – destacando-se, aqui, as comunidades portuguesas – passam a ter à disposição um leque de opções de compra mais alargado.

Dos vários produtos disponíveis da Regina, destacam-se alguns clássicos como a caixa de furos, os chocolates com sabor de fruta, o Floc-Choc, os chocolates pretos, mas também novidades como o Regina Reduced Sugar e o Regina Protein. As edições mais festivas do Pintarolas Multipack e Bingo, ideais para festas de crianças, são outras das opções.

Este reforço é apenas uma prova do trabalho que a Imperial vem desenvolvendo no sentido de se aproximar, cada vez mais, dos consumidores. Refira-se, a este nível, que a empresa – mesmo perante a situação que o país atravessou (e ainda atravessa, apesar do levantamento de algumas restrições) – continuou a laborar, seguindo todas as normas da Direção-Geral da Saúde, para que todos os portugueses pudessem continuar a contar com os produtos Imperial, principalmente num período em que o chocolate assume uma relevância ainda mais significativa, como foi o caso da Páscoa.

A Imperial é o maior produtor português de chocolates e detém as marcas Jubileu, Regina, Pintarolas, Pantagruel, Allegro e Canderel. Com um volume de negócios de mais de 30 milhões de euros, a empresa exporta 30% do seu volume de vendas, estando presente em mais de 50 mercados internacionais.