Portugal pode ser a melhor escolha para estudar turismo e hotelaria.

Encontram-se abertas as candidaturas aos Cursos de Especialização Tecnológica no setor do Turismo, com formações lecionadas em português e em inglês.

No website das Escolas do Turismo de Portugal pode encontrar-se toda a informação disponível referente às candidaturas, bem como a todos os requisitos e procedimentos necessários.