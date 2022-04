Já ouviu os Virar DaSquina?

Depois do primeiro álbum, Até ao Fim do Mundo, lançado em 2014, a banda quis continuar a dar vida à história de Portugal, de uma maneira muito particular.

Desta vez, inspirados pela viagem de Vasco da Gama e pelos Cantos dos Lusíadas, os Virar DaSquina deixaram-se levar pela imaginação e construíram uma narrativa na qual se pressente a leitura de Júlio Verne e uma solução otimista para um mundo paralelo.

Com Catarina Rodrigues na voz, Nuno Meneses nos teclados, João Cunha na bateria, Mário Ribeiro no baixo, e Jorge Gameiro na guitarra, os Virar DaSquina vão apresentar as suas novas músicas já no próximo mês.

Para a criação deste álbum, contaram com o apoio aos Agentes Culturais 2021, da Direção Regional da Cultura do Norte, e do IMPACTA, programa do Município de Guimarães.

Este é o segundo disco da banda que nasceu em 2011.