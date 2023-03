Já ouviu os SOS?

Os Suns of Summer começam a escrever os primeiros temas em plena pandemia 2020. Fechados em casa, Gonçalo Madruga e David Jerónimo juntam as primeiras ideias para os SOS.

Goncalo Madruga na voz e guitarras elétricas e acústicas, com vários álbuns editados, compositor e produtor.

David Jerónimo, baterista produtor e compositor. Músico de excelência e com uma longa experiência nos palcos. Paulo de Carvalho, Renato Júnior, FF e The Voice são alguns dos nomes com quem já trabalhou ou ainda trabalha.

João Pirata Loureiro na guitarra e voz dá o “power” que podem ouvir nos temas dos SOS, os solos e riffs são a sua “praia”. Guitarrista de Paulo Gonzo, FF, Space Cake, entre outros.

As frequências baixas foram entregues no álbum ao Nuno Correia, baixista dos Corvos e de UHF. Ao vivo Rodrigo Capitan Rodini assume essas frequências; Tributo a Xutos e Pontapés, Os Clássicos são algumas das suas bandas.

Suns Of Summer lançam agora o primeiro single, “Tudo Tem o Seu Valor”.