Já ouviu os novos temas de Matay?

Já é possível ouvir em todas as plataformas o primeiro disco de Matay. Espelho inclui os êxitos Eu Espero e Deus Sabe o Que Faz, para além de oito temas inéditos entre os quais se encontra Nunca Deu.

Com um videoclipe realizado por Victor Hugooli, Nunca Deu reflete marcadamente a influência do gospel na música do artista. O piano e os coros são pano de fundo para uma letra que fala sobre o amor e a esperança no seu poder curativo das feridas de uma relação pouco saudável.

“Este tema marca o início da descoberta do amor! Não é fácil perceber o que isto significa quando ainda nos falta maturidade. As relações não são fáceis e a toxicidade não pede para entrar. Mas no fundo o que este tema quer dizer é que devemos prestar mais atenção aos sinais! A vida mostra-nos rapidamente o certo e o errado, cabe-nos a nós decidir o que fazer! Por vezes o fim é apenas uma nova oportunidade de recomeçar e de descobrir as coisas boas desta vida! Este Nunca Deu chegou no tempo certo!”, diz Matay.

AGIR assina a composição e autoria desta e da maioria das canções do álbum, que também produziu. Outros dois nomes de peso que contribuíram para o alinhamento do disco são Matias Damásio, com Aleluia e a já mencionada Deus Sabe O Que Faz (na qual também participa), e o duo Calema, com a faixa Caracóis.

Num percurso marcado pela superação e genuinidade, Espelho é um passo marcante para a história de um artista que tem vindo a tocar quem o ouve pela mensagem de amor veiculada na sua voz poderosa e angelical. O primeiro álbum de Matay já pode ser escutado por todos a partir de hoje em todas as plataformas digitais.