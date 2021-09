Já ouviu o podcast do Raminhos?

Sara Norte é a primeira convidada do podcast #somostodosmalucos, que estreou na semana passada no Youtube de António Raminhos, Spotify, Google e Apple Podcasts.

Um projeto que nasceu há mais de um ano no Instagram, onde António Raminhos partilhava conversas descontraídas, descomplicadas e divertidas em torno da saúde mental, os nossos medos, ansiedades e dúvidas.

“Mais do que procurar promover exemplos de superação, o objetivo passa por mostrar que todos temos as nossas lutas e que, muitas vezes, são mais comuns do que se pensa”, pode ler-se em comunicado.

“Tenho percebido ao longo dos anos que quanto mais falamos sobre os nossos medos, mais compreendemos que afinal somos todos malucos. E ser maluco não tem um sentido pejorativo, mas que temos as mesmas dúvidas e dificuldades e que só achamos que somos malucos pelo facto de não falarmos sobre elas. Isso é que nos dá aquela ideia de que mais ninguém está a passar pelo mesmo tipo de questão. Todos temos sempre algo em comum a acontecer”, explicou António Raminhos.

Há conversas com psiquiatras sobre os mitos da especialidade, convidados desportistas que abordam o foco e a força de vontade, há pessoas que deixaram tudo para trás e mudaram de vida, escritores que falam sobre a importância da escrita como cura, músicos que simplesmente aceitam as regras da vida e dos seus problemas. Há histórias pesadas, outras de aventura e superação, mas todas elas carregadas de leveza e boa disposição. Neste primeiro episódio, Sara Norte fala da prisão, do estigma, de como escapou à morte, aborda a sua visão sobre o perder trabalho e ir à luta, da partida da irmã e da mãe. E sempre com um sorriso.

