Já ouviu o novo tema de Leo Príncipe?

Leo Príncipe, cantor e compositor romântico e carinhosamente apelidado pelos fãs de “Príncipe do Amor”, é um dos artistas mais versáteis do mercado angolano, apresentando-se em diversos estilos, do R&B ao Soul passando pela Kizomba, Semba e Afro House.

Detentor de vários singles de enorme sucesso como “ Vais Ver Fumo” com participação do rapper Prodígio, e “ Dona do Moço” que alcançou mais de 1,6 milhões de visualizações no Youtube.

Em 2019 lançou o EP Horizonte onde retrata cinco histórias de amor com destaque para o tema Atitude cujo vídeo teve mais de 300 mil views.

Em 2021 está de regresso com o single “ As Bocas Só Falam”, um tema sobre o amor e a confiança plena de um casal. Muitas vezes há pessoas que tentam destruir uma relação só porque sim ou por inveja em vez de se debruçarem na sua própria vida ou casamento, quando deveriam amar-se mais e cuidarem de si. Mas no final o amor vence sempre porque “As Bocas Só Falam”.