Já ouviu o novo single de Matay?

“Eu Espero” é o novo single de Matay que já está disponível nas plataformas digitais. A canção é um “exorcizar de tudo o que ficou por dizer” a outra pessoa, refere o cantor.

Em “Eu Espero”, reflete-se acerca do cato de cuidar e de transformar o “eu” em “nós”. “Só aí, nesse lugar bonito, onde o mundo gira só para o “nós”, conseguimos finalmente perceber que o nosso rio [de amor] não seca”, explica Matay.

Esta é a terceira canção escrita por AGIR para o repertório de Matay, depois de Não Chores Mais (2018) e Confia (2020). Em 2021 editou BYE BYE com Lewis Czm e dois anos antes chegou à final do Festival RTP da Canção com Perfeito, da autoria de Boss AC e Tiago Machado. Agora revela-nos Eu Espero, que já está disponível nas plataformas digitais e que vai pertencer ao seu álbum de estreia, a ser editado este ano.