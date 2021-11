Já ouviu o novo álbum de Ana Bacalhau?

Uma viagem necessária para a redenção, depois da queda. É desta forma crua e sincera que Ana Bacalhau define o seu muito aguardado segundo álbum em nome próprio, intitulado Além da Curta Imaginação, e que chegou esta semana às lojas e plataformas digitais.

Este é um trabalho inevitavelmente pessoal e intimista, gravado entre janeiro e outubro de 2020, refletindo, por isso, a longa e penosa jornada que a pandemia impôs. Há um disco antes da pandemia e outro depois da pandemia: o alinhamento espelha isso mesmo, elencando as canções por ordem cronológica de gravação.

O título parte de um verso da canção “Tudo de bom”, de Nuno Prata, a última do alinhamento, sendo a frase que encerra o disco.

“Além da Curta Imaginação” é um álbum que pretende criar novos mundos, que possam materializar-se neste. Criar novos mundos, para que as experiências de dor e perda possam ser sublimadas.

Esta viagem começou em 2020, quando Ana Bacalhau revelou o comovente primeiro single, “Memória”, uma canção escrita por João Direitinho, Guilherme Alface e Mário Monginho, dos ÁTOA, e produzida por Twins. Neste tema, a cantora conta uma história de crescimento, de desconhecimento e reconhecimento de quem é, olhando para trás, na certeza de que já não é essa pessoa e querendo perceber em quem se está a tornar.

Já no verão de 2021 desvendou “Sou Como Sou”, um verdadeiro hino de autoaceitação e de libertação de moldes que não nos servem, escrito por Alex D’Alva Teixeira e Ben Monteiro, novamente com produção de Twins. A masterização realizou-se nos estúdios de Abbey Road por Christian Wright.

Mais recentemente lançou um novo single, “Que Me Interessa A Mim”, uma canção sobre superação dos medos, sabendo que chegará mais alto, mesmo com todas as nódoas negras, as feridas, as mossas pelas quedas mal amparadas.