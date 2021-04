Já ouviu o álbum de estreia dos Kiko & The Blues Refugees?

O álbum de estreia dos Kiko & The Blues Refugees tem sido aclamado pela crítica nacional e internacional e revela ser já uma das surpresas musicais de 2021.

Kiko & The Blues Refugees é um supergrupo formado por músicos experientes e conceituados do panorama nacional: o músico, compositor e produtor Kiko Pereira, luso-americano que o crítico José Duarte elegeu como a melhor voz masculina do jazz em Portugal, junta uma equipa de excelência como António Mão de Ferro (guitarras), Jorge Filipe Santos (teclados), Carl Minnemann (baixo) e João Cunha (bateria).

“Threadbare”, o disco de estreia, é um filme sonoro que expõe a actualidade de um género universal e das inúmeras estradas por onde ele nos pode levar. Os 11 temas originais de Kiko Pereira pegam em nós no ponto inicial, no sul profundo dos Estados Unidos, e levam-nos pelas diferentes estradas por onde os blues se espraiam, entre o delta do Mississipi e Chicago, passando por Detroit e pelo cruzamento com outros géneros como o rock-roll, o rhythm and blues, a soul ou o jazz.

O álbum, com produção de Mário Barreiros e Kiko Pereira, parte da sólida dedicação ao blues de um conjunto excecional de músicos para inscrever este álbum na tradição da música da América, com sonoridades que convocam as subtilezas melódicas de Paul Simon e Art Garfunkel, as sínteses dos Allman Brothers, a alma rítmica de Ray Charles ou a energia eléctrica dos ZZ Top.

Do primeiro single “Giver”, lançado no arranque da pandemia, até “Sittin’ and Wishin’” em dueto com Marta Ren, de “Too Lazy to be a nice guy” até “Sugar for your Instagram”, este é um disco sintonizado com os tempos e bem capaz de ser o suplemento de alma que estamos a precisar para aguentar com ritmo este complicado período. Até porque todos os temas nos remetem para essa energia única da música ao vivo.

Para além de Marta Ren, no disco participam como convidados Bj Cole (com trabalhos anteriores com músicos como Elton John, Sting, Beck, Bjork ou Depeche Mode), Mila Dores, João Andresen e Rafaela Alves.

O video do primeiro single, “Giver”, da autoria de Kiko Pereira e Anabela Trindade, conta com a colaboração de algumas “mãos” famosas: desde Rui Reininho, Selma Uamusse, Helder Reis, Peter Eldridge, Fernando Martins, entre muitos outros.