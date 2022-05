Já ouviu falar dos pneus sem ar?

Os pneus sem ar são uma inovação prometida por grandes marcas de pneus. Já se realizaram testes no Luxemburgo.

Os pneus sem ar, até agora, têm aguentado os testes, como admite o Contacto. A estrutura de borracha e de plástico não caiu nas curvas apertadas, mas escorrega mais que os pneus com ar.

Nos testes, os carros atingiram 160 km/h e deslocaram-se 120 mil kms, com calor e com neve, sem ter sofrido grandes danos, como refere o gestor do projeto dos “pneus não pneumáticos” na Goodyear. As marcas, como a Michelin, tencionam anunciar a gama de pneus sem ar para venda ao público até ao fim do ano.

A roda inovadora daria a possibilidade de se reciclar a sua estrutura, reciclá-la e economizar material através da recauchutagem de uma camada mais fina de borracha, já utilizado por camiões, como adianta o Contacto.

A entrada em uso dos pneus sem ar visam a sustentabilidade das marcas, sendo que a Goodyear já assumiu apresentar pneus “completamente sustentável e sem manutenção” para 2030.