Já ouviu a nova música dos The Black Mamba?

The Black Mamba são uma das bandas portuguesas mais enérgicas, emocionantes e apaixonantes que se apresentam ao vivo em Portugal. A banda formou-se em maio de 2010 para percorrer o universo do blues, soul e funk, adaptando-o ao seu habitat natural.

Dez anos e três álbuns depois, The Black Mamba já tocaram nos maiores palcos em Portugal. São uma verdadeira banda do mundo que já levou o seu “veneno” para Espanha, Brasil, EUA e Reino Unido, entre outros, tendo em 2020 vencido o Festival da Canção e participado de forma brilhante na Eurovisão com o tema ‘Love Is On My Side’.

A banda entra em 2022 dando continuidade ao seu trabalho com o novo lançamento do single “Sweet Amsterdam”, lançado na passada sexta-feira.