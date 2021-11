Já ouviu a nova música de António Zambujo?

Com música da sua autoria, letra de Maria do Rosário Pedreira e vídeo realizado por João Pedro Moreira, António Zambujo lançou “Visita de Estudo”, o segundo single do seu mais recente álbum de originais “António Zambujo Voz e Violão”.

Editado pela Sons Em Trânsito, com distribuição Universal Music Portugal, “António Zambujo Voz e Violão” foi lançado no dia 23 de abril deste ano e entrou diretamente para o primeiro lugar do top nacional de vendas.

Neste nono álbum, oitavo de originais, António Zambujo teve por mote um dos discos da sua vida, “João Voz e Violão”, de João Gilberto.