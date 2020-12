Já não há camionistas portugueses retidos em Inglaterra

Os mais de 100 camionistas portugueses que, este sábado ao início do dia, ainda se encontravam retidos no Reino Unido passaram todos a fronteira para França nas horas seguintes, confirmou o Jornal de Notícias junto da Antram – Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias.

O porta-voz da associação, André Matias de Almeida, revelou que irá pedir uma “reunião de urgência” ao Governo em janeiro, não só para debater o assunto como para discutir as consequências “insustentáveis” que o aumento do salário mínimo terá nas empresas do setor.

“Podemos confirmar que, neste momento, não há nenhum português retido em Dover”, disse Matias de Almeida ao Jornal de Notícias. Às primeiras horas da manhã, ainda havia “mais de cem” motoristas nacionais à espera de entrar em França.

