Já imaginou um Opel Manta elétrico?

A Opel está entre os ‘e-pioneiros’ da indústria automóvel. Com o mais recente BEV (Battery Electric Vehicle, Veículo Elétrico a Bateria) da Opel, o Mokka-e, agora a chegar ao mercado, a marca não perde tempo e está já está a levantar o véu de outro emocionante “e-projeto”: o Opel Manta GSe ElektroMOD.

Trata-se de uma evidente alusão ao lendário Opel Manta de 1970, dando, simultaneamente, um novo impulso ao fenómeno crescente dos ‘restomods’, uma tendência relativamente recente entre os entusiastas e colecionadores de automóveis, conceito onde clássicos e ícones como o Manta são recriados através da simbiose das soluções e ‘design’ originais com as tecnologias e ‘design’ do presente. O Opel Manta GSe ElektroMOD totalmente elétrico, com um ‘cockpit’ totalmente digital, é tão desportivo como um Opel GSe original e demonstra novas ambições através do conceito “MOD” integrado na sua denomimação: MOD erno na tecnologia e estilo de vida sustentável e na forma abreviada do termo britânico “MODification”. Para além disso, o termo em alemão “Elektro” constitui uma referência ao Opel Elektro GT que, há 50 anos, bateu diversos recordes mundiais associados a veículos elétricos.

Com motorização elétrica, livre de emissões, o Opel Manta torna-se agora imortal, libertando-se da necessidade de peças de reposição para o motor ou transmissão das versões de motor a combustão mais antigas, que possam existir em menor número. A reconversão desta unidade para ElektroMOD demonstra ainda como são intemporais as linhas de 1970. O que há meio século era escultural e simples, ainda se encaixa perfeitamente na atual filosofia de ‘design’ da Opel. O Opel Manta GSe ElektroMOD apresenta-se, assim, com total ousadia e confiança, iniciando um novo ciclo de futuro: elétrico, livre de emissões e com todas as emoções.

O Opel Manta GSe ElektroMOD é, também, uma homenagem ao espetacular Manta, modelo que recentemente serviu de base de inspiração para o design do novo “rosto” da marca – o Opel Vizor – que integra, organicamente e num único módulo, a grelha, o sistema de iluminação e o logotipo Blitz da marca. Os novos Opel Crossland e Mokka já integram a solução Vizor, caraterística que será transversal e marcante em todos os futuros modelos da Opel.

Respeitando a tradição e com uma abordagem ecológica, o Manta GSe ElektroMOD prossegue na rota “simply electric” da Opel, com vista à eletrificação da marca, tanto no domínio dos modelos de passageiros como na vertente de veículos comerciais ligeiros. Até 2024, todos os modelos da Opel estarão eletrificados. O leque de produtos da marca alemã já inclui, atualmente, híbridos plug-in, como o Grandland X, e modelos BEV totalmente elétricos, do Corsa-e ao Zafira-e Life, um “salão sobre rodas”, sem esquecer os modelos comerciais Combo-e Cargo e Vivaro-e.