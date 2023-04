Já há um suspeito do assassinato de Filipe Oliveira

A mãe de Filipe Oliveira fez declarações ao jornal britâncio, Evening Standard, delcrando-se com o coração partido por causa da morte “sem sentido” do seu filho numa rua do sul de Londres. Ana falou da “escuridão” que a cercará durante toda a sua vida.

Filipe Oliveira, de 20 anos, foi encontrado a esvair-se em sangue devido a vários ferimentos provocados por facadas. O jovem português entrou numa loja em Norwood Road, Tulse Hill, às 18h de sábado, a cambalear e ferido de forma mortal. O português faleceu no local.

A sua família, originária de Beja, vive em Londres há vários anos, e acredita que Filipe foi assassinado “sem sentido nem provocação”.

A polícia já tem um suspeito: procura um homem negro, de estatura baixa, que usava um casaco azul com capuz e uma máscara azul tipo Covid. Este indivíduo foi visto a fugir do local e a correr ao longo da Christchurch Road.

A mãe, Ana, publicou uma fotografia de Filipe Oliveira no Facebook, acrescentando: “Essa escuridão tão grande, meu filho, que fica para toda a minha vida”.

Um porta-voz da polícia delcarou à imprensa londrina que ainda não houve detenções, mas uma investigação de homicídio foi iniciada, liderada pela detetive-chefe inspetora Kate Blackburn, especialista em crimes. A investigadora disse que a investigação está a fazer um progresso significativo, mas continua a apelar para que testemunhas ou qualquer pessoa com informações se apresentem. “Quero ouvir qualquer pessoa que possa ter imagens que ajudem na investigação e especialmente quero ouvir qualquer pessoas que possa ter visto o suspeito ou que tenha imagens dele”, declarou Kate Blackburn.

Quem tiver informações, vídeos ou imagens que possam ajudar a polícia deve ligar para o número 101 e dar a referência CAD 5605/15 APR.

A angariação de fundos lançada pela família para ajudar nas cerimónias fúnebres pedia 10 mil libras, mas já ultrapassou as 11.000. Se quiser contribuir pode fazê-lo aqui.