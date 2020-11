Já há um spray contra o coronavírus mas por enquanto só funciona para eles

Uma equipa internacional de cientistas desenvolveu um spray que bloqueia o novo coranavírus no nariz e nos pulmões, é barato e não necessita de refrigeração. O tratamento foi testado com êxito em furões e aguarda-se que seja estudado em humanos.

A investigação, desenvolvida por cientistas das universidades de Columbia e de Cornell, nos EUA, e do Centro Médico da Universidade Erasmus, na Holanda, foi descrita num artigo publicado no servidor “bioRxiv”, esta quinta-feira. Ainda não foi revista por pares, mas já foi enviada à revista “Science” para isso. Entretanto, o estudo foi avaliado por vários especialistas para o jornal “The New York Times”, que avançou a descoberta.

A ter o mesmo efeito em humanos, o spray, que os investigadores garantem não ser tóxico, será um grande passo na luta contra a pandemia. Um borrifo diário no nariz poderá funcionar como uma vacina contra o SARS-CoV-2. A equipa precisa agora de financiamento adicional para testar o produto em humanos, nota o jornal norte-americano.

O novo spray ataca o vírus diretamente, liga-se às células do nariz e dos pulmões e dura cerca de 24 horas. Contém um lipopéptido específico que corresponde exatamente a um fragmento de aminoácidos na proteína dos espinhos do vírus, que este agente infecioso usa para se ligar às vias aéreas ou células pulmonares dos humanos.