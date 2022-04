Já há um banco em Portugal com licença de criptomoeda

O Banco de Portugal autorizou o Bison Bank a operar como “prestador de serviços de ativos virtuais” (VASP), dispondo de serviços com criptomoedas. É o primeiro banco autorizado a operar em Portugal.

Os serviços de ativos digitais do Bison Bank pode abrir contas a pessoas de grande património líquido em Portugal. É o primeiro banco a operar no país que está autorizado a operar com as novas criptomoedas, moedas digitais.

O Jornal de Negócios reforça que, num comunicado lançado pelo Bison Bank, S.A., a decisão de avançar neste segmento segue em linha com “as tendências de mercado”. A procura no novo segmento das criptomoedas combina as “necessidades globais presentes em ativos financeiros e virtuais, através de uma plataforma regulada e segura, e de preparação para o futuro”.

O banco refere também que passará a disponibilizar novos serviços que correspondam às necessidades dos clientes interessados em investir na nova moeda digital. O comunicado do Bison Bank esclarece ainda que consolidará “a disponibilização em mercado, de novas ofertas neste segmento premium para clientes domésticos e internacionais”, deixando claro também que não será qualquer cliente a ter acesso aos novos serviços do banco, para já.

As criptomoedas têm ganho destaque nos últimos tempos. É um novo meio de transação virtual cujo funcionamento assenta na criptografia. É um novo instrumento financeiro que não existe fisicamente, apenas na internet.