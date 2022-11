Já há hotéis cheios para festejar a passagem de ano

Subida de preços não pôs travão à procura nas épocas festivas. Porto e Norte de Portugal com ocupação estimada de 70%.

A um mês da quadra natalícia e dos festejos de fim do ano, a hotelaria já dá conta de unidades esgotadas por todo o país. Apesar de os preços estarem este ano mais altos, os turistas não travaram na procura, sobretudo no Norte, Serra da Estrela e Algarve, apurou o Jornal de Notícias /Dinheiro Vivo junto das entidades de turismo.

Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, diz que os hotéis da região contam um número de reservas “interessante”, com uma taxa de ocupação na ordem dos 70% para o réveillon, e de 50% para o Natal. Com o aproximar das datas, é previsível que os valores subam, superando níveis de 2019. Cerca de 60% das reservas são de mercados externos, com destaque para o espanhol, francês, norte-americano e brasileiro.

