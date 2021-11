Já há duas equipas apuradas para a próxima fase da Champions

Com metade da quarta jornada da fase de grupos já completas foram conhecidas as duas primeiras equipas apuradas para os oitavos de final.

Bayern de Munique e Juventus, os únicos conjuntos até ao momento com quatro triunfos na prova, já têm o bilhete para a próxima fase.

O conjunto alemão selou a qualificação com uma vitória categórica diante do Benfica (5-2), perfazendo um total de 12 pontos no Grupo E, mais seis que o Barcelona e oito que o Benfica. Já a Juventus venceu o Zenit de forma confortável (4-2) e também chegou à marca dos 12 pontos, mais três que o Chelsea e mais nove que o Zenit.

Esta quarta-feira, Ajax e Liverpool podem juntar-se a estes dois emblemas. O conjunto de Amesterdão pode selar a passagem com um triunfo diante do Dortmund e os reds ao baterem o Atlético de Madrid em casa.