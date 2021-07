Já foi aos Jardins da Mimi?

Com o sucesso a bater à porta e a pedido dos clientes que se renderam desde o dia de abertura, os Jardins da Mimi passam, já a partir desta semana, a abrir também às quartas-feiras.

Desta forma, o verão em Viseu, amplia-se para quatro noites de boa gastronomia, bebidas frescas e música ambiente, destacando-se, este ano, o sushi bar sob direção do chefe Jorge Morgado.

Nos Jardins da Mimi podem ser degustados os mais apurados paladares da gastronomia portuguesa, brasileira e asiática, num espaço de inspiração tropical.

Agora de quarta a sábado, com “Great Food, Cool Drinks, More Fun”, misturados ao som dos novos hits de verão, todos quererão voltar noite após noite a este espaço de gastronomia a animação.

Os Jardins da Mimi, integrados na cadeia Montebelo Hotels & Resorts, estão abertos ao jantar, de quarta-feira a sábado, e localizam-se no espaço exterior do restaurante Forno da Mimi & Rodizio Real, na Estrada Nacional 2 – Vermum – Campo – Viseu, junto à discoteca The Day After.

Para reserva de mesa: 232 452 555 ou 926 885 904.