Já foi ao Réveillon de Verão?

No próximo dia 31 de agosto, a cidade de Espinho celebra o Réveillon de Verão, um evento que propõe um cartaz de animação repleto de concertos, atuações de DJs, instalações, festas e diversão em vários espaços e ruas da cidade. Promovido pela Câmara Municipal de Espinho, o evento regressa após a o sucesso da edição do no ano passado, que levou ao rubro milhares de pessoas, entre os quais centenas de jovens. Na edição deste ano, sob o mote “O ano começa depois das férias!”, a organização promete mais palcos e um programa de animação reforçado, que transformará as ruas da cidade em palcos inusitados de festa e de dança. MC Kekel e Blaya são os destaques do primeiro “Réveillon de Verão do Mundo”, como é apelidado pelo promotor do evento, que conta com o patrocínio da Solverde/Casino Espinho e da Super Bock e com o apoio da Rádio Comercial.

O evento arranca no dia 30, a partir das 22 horas, com um warm up assegurado pelo Dj da Rádio Comercial, Nuno Luz, no Palco Rádio Comercial, e pelo DJ Disca Riscos, no Palco Esplanada. Haverá ainda animação em vários espaços noturnos e festas em diferentes espaços da cidade que se juntaram a esta celebração.

Na última noite de agosto, as festividades arrancam, a partir das 22 horas, na Piscina Solário Atlântico com uma festa revivalista – Festa da Piscina, assinada por uma seleção musical onde não faltarão êxitos dos anos 80, 90 e 2000. Às 22h45, MC Kekel sobe ao palco Super Bock, na Avenida Maia Brenha, mesmo antes do tradicional countdown e do aguardado fogo de artifício previstos para a meia-noite. Às 00h15, Blaya junta-se à celebração no palco da Praia da Baía para um concerto que se espera arrasador. A madrugada de setembro termina com os sets dos DJs da Rádio Comercial, DJ Rob Willow e Dj João Dinis, no Palco da Rádio Comercial, na Esplanada da Praia da Baía.

Ao contrário do “Réveillon de Inverno”, que celebra o início de um novo ano, o “Réveillon de Verão” tira partido das temperaturas mais elevadas para se despedir das férias, dos dias sem horários, dos mergulhos no mar e marca o recomeço de um novo ciclo com energias renovadas.