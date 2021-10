Já fico muito mais descansada.

Vou adormecer a pensar prazenteiramente no que os lucros que me hão-de calhar vão pagar: aquecimento ligado no inverno até ao fim dos meus dias, um par de botas novas ano sim ano não, alguns tostes para catapultar o filho para os territórios ultramarinos de vez.

Aaaaaaahhh… TAP, TAP, vem a mim…

Miucha Baldinho